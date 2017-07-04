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Медведи держат в страхе югорских нефтяниковСегодня в 14:35

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Встреча неизбежна.

Югорские нефтяники боятся нападения медведей. В последнее время косолапые стали все чаще выходить на дороги, ведущие к месторождениям.

"Когда тот же оператор по добыче нефти и газа приезжает на куст, он не может заехать на саму кустовую площадку, потому что это запрещено техникой безопасности. Он оставляет машину за так называемой обваловкой. И потом пешком идет на площадку, чтобы проверить работу скважины", - пояснили "Уралинформбюро" в управлении корпоративных коммуникаций "Газпромнефть-Хантос".

В этот момент и существует опасность. Представители компании написали письмо в региональный департамент природных ресурсов с просьбой посодействовать в решении вопроса с дикими животными.

"Мы не требуем отстреливать их, но как-то помочь с этой проблемой", - добавили в управлении корпоративных коммуникаций компании.

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