А селян - без картофеля.

Вопреки дождям, взявшим в плен Средний Урал, аграрии ожидают хороший урожай. "Несмотря на погодные условия, сдерживающие темпы, яровой сев прошел с небольшим перевыполнением. Овощи созревают, и рисков, что кто-то останется без этой продукции, мы пока не видим", - отметил врио министра АПК и продовольствия Свердловской области Сергей Шарапов.

Синоптики также не видят катастрофы в дождливой погоде. "Развитие посевов идет в соответствии со средними многолетними сроками. Для яровых, зерновых культур тепла вполне достаточно. Хорошее увлажнение почвы благоприятно отражается на будущем урожае традиционных для Урала овощей – картофеля, свеклы, моркови. По предварительным расчетам ожидается неплохой урожай зерновых культур – даже несколько выше среднего. Тепла не хватает разве что теплолюбивым культурам - кукурузе, помидорам, огурцам", - сообщила начальник отдела агрометеорологии Уральского УГМС Людмила Саваринюк.

Особенно специалистов радуют посевы трав. В регионе повсеместно началась заготовка кормов для животноводства и, по прогнозам, средняя урожайность ожидается выше прошлогодней.