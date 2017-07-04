Котельные запасаются топливом.

Готовность жилфонда и объектов ЖКХ Свердловской области к отопительному сезону составляет около 44%.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики региона, на 1 июля к зиме подготовлены треть многоквартирных домов (свыше 20 тысяч объектов), каждая пятая котельная (302) и 32% центральных теплопунктов (259).

С опережением графиков формируются запасы котельного топлива. В муниципальные образования Среднего Урала завезено более 37 тысяч тонн угля (86,4%) и 2,3 тысячи тонн мазута (84,4%). Запасы дров превысили 131% от плана.

Высокими темпами идет модернизация сетевой инфраструктуры области - отремонтировано 37% сетей канализации, 34% теплосетей и 31,5% водопроводов.

В нормативное состояние приведены 83% электрических сетей и более 92% трансформаторных подстанций. Заменено 2 230 километров ветхой энергоинфраструктуры (93,5%). На 69% готово газовое хозяйство: из 11 513 километров газопроводов обновлены 7 944 километра. На объектах систем водоснабжения и водоотведения ремонтные работы продолжаются.

В общей сложности к отопительному сезону 2017-2018 годов в Свердловской области предстоит подготовить более 69 миллионов квадратных метров жилья, 1 563 котельные и свыше 7 тысяч километров тепловых сетей.