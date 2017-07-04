×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Среднем Урале капитально отремонтировали более 30% домовСегодня в 15:26

  • Текст

Из списка 2017 года.

В Свердловской области в рамках программы капремонта привели в порядок 574 дома - это более 30% от плана на 2017 год.

Как пояснили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информполитики, сейчас подрядчики в основном занимаются сезонными работами. К октябрю компании должны успеть обновить фасады и системы отопления.

Стоит напомнить, что в 2016 году программа капремонта на Среднем Урале была выполнена практически полностью. Из 1 984 домов были сданы 1 546. Подрядчикам было выплачено более 5 миллиардов рублей.

Для 266 объектов подготовили проектно-сметную документацию - они перешли в план 2017 года. Чаще всего в этих многоэтажках потребовалось провести дополнительные виды работ после более детального обследования.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Митинг без причины

Митинг без причины

Признак… грядущих выборов.

Ветхие пленники "Медной горы"

Ветхие пленники "Медной горы"

"Квартал ювелиров" может исчезнуть.

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

И разделили 9 миллионов.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×