В суде.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в середине июня 2017 года направила в Арбитражный суд Свердловской области заявление об аннулировании лицензии на образовательную деятельность, выданную Уральскому финансово-юридическому институту. 3 июля данный иск был зарегистрирован в арбитраже, сообщает "Уралинформбюро".

Летом прошлого года УрФЮИ, руководимый Владиславом Назаровым, по решению Рособрнадзора был лишен госаккредитации. Екатеринбургский вуз должен был привести в соответствие с требованиями свои образовательные программы по юриспруденции и экономике, создать фонды оценочных средств, а также поправить кадровую политику. Но ничего этого так и не было сделано.

Как утверждают эксперты, теперь на вузе будет окончательно поставлен крест.