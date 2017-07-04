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Рособрнадзор готов аннулировать лицензию УрФЮИСегодня в 17:23

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В суде.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в середине июня 2017 года направила в Арбитражный суд Свердловской области заявление об аннулировании лицензии на образовательную деятельность, выданную Уральскому финансово-юридическому институту. 3 июля данный иск был зарегистрирован в арбитраже, сообщает "Уралинформбюро".

Летом прошлого года УрФЮИ, руководимый Владиславом Назаровым, по решению Рособрнадзора был лишен госаккредитации. Екатеринбургский вуз должен был привести в соответствие с требованиями свои образовательные программы по юриспруденции и экономике, создать фонды оценочных средств, а также поправить кадровую политику. Но ничего этого так и не было сделано.

Как утверждают эксперты, теперь на вузе будет окончательно поставлен крест.

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