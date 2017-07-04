Отпуск они провели в больницах.

Уральские дети подхватили ротавирусную инфекцию в Турции. Больницы в курортных городах переполнены, утверждают туристы.

"Недавно вернулись из отпуска. К сожалению, двое детей (1 год и 3 года) заболели ротавирусом ужасно тяжело: с огромной температурой под 39 и поносом. Лежали там в больнице, кололи им антибиотики. В общем, кошмар... Кстати, в отеле повально у маленьких была кишечная инфекция, будьте осторожны!" - написала на одном из форумов екатеринбурженка.

Туристы предполагают, что дети могли подхватить заразу через воду. "Скорее всего, вода. Кулеры не моются так часто, как должны. В бассейнах вода стоит на жаре. Вот где вирусы", - делятся своими мыслями горожане.

Стоит отметить, что вспышки инфекционных заболеваний происходят на турецких курортах ежегодно. Преимущественно страдают маленькие дети, передает "Уралинформбюро".



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