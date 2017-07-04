Для безопасности

iPhone может запустить новую технологию. На смену Touch ID придет функция 3D-распознавания лица, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на анонимный источник. По его словам, использование лица вместо пальца для разблокировки гаджета улучшит систему безопасности при переводе платежей, запуске приложений. Трехмерный датчик сможет "считать" лицо пользователя и разблокировать iPhone в течение нескольких сотен миллисекунд.

Стоит отметить, что пользователи iPhone периодически жалуются на Touch ID, так как программа может зависать и не идентифицировать отпечатки пальцев. Также сканирование плохо работает в холодную сухую погоду. Возможно, новый способ биометрической аутентификации сразу будет "ловить" изображение владельца устройства.

Ранее Samsung запустил смартфоны с функцией разблокировки с помощью зрачков, но систему можно обмануть, используя фотокопии изображения глаза. Трехмерный же датчик способен дать отпор подобному "покушению".

"На начальном этапе программа может тормозить, но в целом, это - перспективная технология", – рассказал "Уралинформбюро" IT-инженер Яков Кротов.