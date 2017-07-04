Руководивший ОП №14.

Главой УМВД по Екатеринбургу стал экс-начальник отдела полиции № 14 (Эльмаш) Сергей Кулагин, сообщил "Уралинформбюро" собственный источник.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области пока официально не комментируют данную информацию.

Стоит напомнить, что 17 июня прежний начальник городской полиции Игорь Трифонов был назначен руководителем УМВД по Карачаево-Черкесии. Обязанности начальника УМВД уральской столицы с тех пор исполнял его заместитель Андрей Швыдченко.



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