За полгода.

За январь - июнь 2017 года почтальоны разнесли жителям Екатеринбурга более 550 тысяч уведомлений о штрафах за нарушение ПДД. Это вдвое превышает аналогичный показатель первой половины прошлого года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УФПС по Свердловской области.

Если первоначально количество заказных "писем счастья", как их окрестили в народе, не превышало 1000 в день, то сейчас ежесуточно, по данным свердловского отделения "Почты России", доставляется порядка 3000 протоколов.

В целом жителям Свердловской области за первое полугодие почтальоны разнесли около 600 тысяч уведомлений о штрафах.

Такой шквал "писем счастья" объясняется увеличением количества передвижных и стационарных комплексов фиксации нарушений.