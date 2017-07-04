Из аэропорта Жуковский.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" снизила цены на билеты на направлении Жуковский - Тель-Авив на 10%. До столицы Израиля можно долететь за 7 500 рублей. Сумма включает все сборы и одно место багажа до 23 килограммов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика, спеццены действуют на рейсы, выполняемые с 6 июля до 26 октября 2017 года. Самолеты "Уральских авиалиний" летают в Тель-Авив из Жуковского по четвергам и воскресеньям.

Столица Израиля славится многочисленными и разнообразными ресторанами, блошиными рынками и галереями. Туристы могут исследовать старинные улочки, искупаться в море или изучить богатую историю города. Кроме того, у путешественников есть возможность отправиться в Иерусалим, чтобы помолиться у стены Плача и оставить записку с заветным желанием.

Приобрести билеты по выгодной цене можно на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.