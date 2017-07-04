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"Эрмитаж-Урал" начнут строить в 2017 годуСегодня в 18:01

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Закончить планируют за два года.

Начать строительство уральского филиала Эрмитажа управление культуры Екатеринбурга планирует в 2017 году, передает "Уралинформбюро". Об этом глава управления Татьяна Ярошевская сообщила 4 июня на заседании Общественной палаты уральской столицы.

"Культурно-просветительский центр нужно оснастить современным музейным оборудованием в соответствии со всеми требованиями государственного Эрмитажа. Там будет и большая реставрационная школа, и большое фондохранение. Планируем в 2018-2019 году подарить этот объект городу", – заявила Ярошевская.

Как известно, на данный момент определен подрядчик, который за 23 миллиона рублей подготовит площадку под музей на Вайнера, 16.

Строительство "Эрмитаж-Урал" – один из трех пунктов программы развития культуры и искусства в Екатеринбурге до 2020 года. Кроме музея она предусматривает строительство кормокухни в Екатеринбургском зоопарке и капитальный ремонт городского Театра кукол. "Больше средств не выделено", – сообщила Татьяна Ярошевская.

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