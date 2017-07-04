Через полгода.

С декабря 2017 года билеты на поезда дальнего следования Российских железных дорог можно будет купить за 120 суток до отправления. Об этом журналистам сообщил глава департамента управления бизнес-блоком "Пассажирские перевозки" РЖД Максим Шнейдер, передает "Уралинформбюро".

"Мы открываем глубину продажи за 120 суток, то есть уже в декабре откроется продажа на апрель", - уточнил он.

В 2016 году пассажиры поездов дальнего следования получили возможность покупать билеты за 60 суток до поездки. До этого срок продаж составлял 45 суток.