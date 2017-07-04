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В Екатеринбурге выловлено почти 3 тысячи дворнягСегодня в 18:47

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Половина от плана.

572 миллиона рублей планируется потратить на улучшение экологической ситуации в столице Урала до 2020 года. 415 миллионов выделено из бюджета города, 137 – из областного. Еще 20 миллионов город получил из внебюджетных источников, передает "Уралинформбюро". Такие цифры озвучил 4 июля на заседании городской Общественной палаты председатель комитета по экологии и природопользованию Егор Свалов.

В рамках экологической программы администрация ликвидирует несанкционированные свалки – за первую половину 2017 года таких уже устранили 444 и вывезли с них более 7 000 тонн мусора. За эти же деньги проводится отлов бездомных собак. По плану за год планируется отловить 6 118 дворняжек. К июлю поймано 2 857 бездомных псов.

Еще одна статья расхода муниципальных средств – исследование причин появление грязи в городе. Данная тема появилась с подачи градоначальника Евгения Ройзмана. Эти траты Общественную палату возмутили. "Все, что нужно - перестать сыпать землю сверх бордюров", - озвучил мнение один из ее членов.

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