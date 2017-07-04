На зиму.

Уральский драматург Николай Коляда перенесет XII фестиваль "Коляда-Plays" на зиму из-за чемпионата мира по футболу в 2018 году, передает "Уралинформбюро".

"Это будет в июне 2018 года, ежели будем живы. Когда все гостиницы будут забиты под завязку. Уже вышли всякие указы, что во время чемпионата будут повышены меры безопасности, будут запреты на сборища и прочее. И что-то я подумал: а зачем мне эта головная боль? Писать письма, выпрашивать чего-то, тут в городе будет, поди, кошмар в связи с наплывом болельщиков и прочее. Значит, в 2018 году фестиваль будет проводиться зимой: с 25 ноября по 5 декабря", - написал на своей странице "ВКонтакте" Н.Коляда (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

Драматург добавил, что прием заявок на новый фестиваль начнется в ноябре этого года.