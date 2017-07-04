На Южном Урале.

В Челябинской области на маршруте ралли "Шелковый путь-2017" будут дежурить 13 бригад скорой помощи.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного минздрава, утверждены схемы эвакуации участников с трассы, а также их доставка в больницы при необходимости.

На протяжении всего участка будут дежурить бригады скорой помощи Златоуста, Сатки, Миасса, Чебаркуля, Троицка, Верхнеуральска, Уйского, Катав-Ивановска, Аши и Пласта, а также один мобильный фельдшерско-акушерский пункт. Кроме того, к месту проведения ралли направят специализированную реанимационно-анестезиологическую бригаду.

При необходимости амбулаторную помощь участникам и зрителям будут оказывать лечебные учреждения всех муниципалитетов, находящихся на пути следования гонщиков. Для оказания стационарной помощи подготовлены Челябинская областная больница, областные больницы № 2, 3 и 4, а также ожоговый центр горбольницы № 6.