В преддверии саммита G20.

На одном из полей в области Венето на севере Италии появился гигантский портрет российского президента Владимира Путина. Автором необычного арт-объекта стал фермер Дарио Гамбарин.

Для создания "полотна" ему понадобились трактор, плуг и площадка шириной 135 метров. Общая площадь работы превышает 25 тысяч "квадратов". Хорошо рассмотреть ее можно только с высоты птичьего полета, передает "Уралинформбюро".

Портрет главы РФ анфас сопровождается его фамилией, написанной на кириллице, и подписью "G20 2017".

Свое творение Дарио Гамбарин приурочил к саммиту G20, который пройдет в Гамбурге 8-9 июля. "Мы все надеемся, что эта встреча может привести к решению актуальных проблем в сфере экономики и миграции, которые угнетают мир. Тем для обсуждения немало: это Украина и Сирия, ядерное оружие, а также обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в американские выборы", - рассказал он журналистам.

Ранее героями его произведений были действующий и бывший президенты США Дональд Трамп и Барак Обама, лидер кубинской революции Фидель Кастро, папа Римский Франциск и другие знаменитости.