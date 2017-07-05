Из-за забастовки.

6 июля в крупных городах Италии пройдет суточная забастовка муниципального транспорта. Об этом сообщает корреспондент "Уралинформбюро" со ссылкой на Agenzia per la Mobilità.

От нее наиболее пострадают жители и гости Рима. Там часть автобусов, трамваев и пригородных поездов остановится с 8.30 до 17.00.

Более сдержанно поведут себя работники транспортной сферы Милана. Они будут бастовать с 18 до 22.