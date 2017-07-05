Ради ее пенсии.

Американский пенсионер Аллан Данн 8 лет получал пенсию своей умершей жены Маргарет, тело которой он прятал в холодильнике.

За эти годы житель Флориды разжился 92 тысячами долларов, сообщает Life.ru. Мошенничество вскрылось уже после его смерти.

Теперь с государством расплачиваются родственники предприимчивого пенсионера. Чтобы покрыть долги, они вынуждены продать дом, передает "Уралинформбюро".

Почему социальные службы за 8 лет ни разу не поинтересовались жизнью Маргарет, не сообщается.