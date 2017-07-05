Фанатов "раскидают" по хостелам и съемным квартирам.

Гостям и участникам чемпионата мира по футболу-2018 в России может не хватить номеров в гостиницах. Дефицит мест для ночлега в шести регионах из одиннадцати, которые примут матчи, зафиксировал Ростуризм, пишут "Известия" со ссылкой на итоговый доклад о работе ведомства в 2016 году.

Необходимой инфраструктурой средств размещения не располагают Волгоградская, Калининградская, Ростовская, Самарская и Нижегородская области, а также Республика Мордовия. Власти данных субъектов РФ отмечают, что в регионах идет активное строительство отелей, которое должно завершиться к началу мундиаля.

Не будет проблем с размещением в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Краснодарском крае и Свердловской области. По данным министерства инвестиций Среднего Урала, в регионе имеется более 11 000 номеров. Только в Екатеринбурге насчитывается 113 отелей и 59 хостелов. Места для размещения болельщиков будут подготовлены и в городах-сателлитах: Березовском, Верхней Пышме, Первоуральске, Арамиле, передает "Уралинформбюро".

При этом эксперты уверяют, что в дефиците мест в гостиницах нет ничего страшного - часть болельщиков будут жить не только в хостелах, но также в частных съемных квартирах и комнатах.

В начале 2016 года правительство РФ установило для отельеров финансовый "потолок" на период проведения ЧМ-2018. Например, сутки в одном из дорогих столичных отелей обойдутся в 650 тысяч рублей, а в самом дешевом - в 3 480 рублей.

Стоит отметить, что во время проведения Кубка конфедераций гостиницы сорвали неплохой куш. Только в Москве выявлено 57 отелей, задравших цены на 20-30%.