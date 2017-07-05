"Группы смерти" мутируют.

Машинный мониторинг социальных сетей программным комплексом "Демон Лапласа" выявил более 500 сообществ, так или иначе с связанных идеологией суицида. По приблизительным подсчетам в "группах смерти" состоит больше полумиллиона человек, сообщают "Известия".

Размеры тематических пабликов в соцсети "ВКонтакте" варьируются от 50 до 50 000 подписчиков, причем некоторые из них создаются несовершеннолетними для своих сверстников. В этих группах популяризируется тема самоубийства и описываются способы уйти из жизни.

По данным главы МВД Владимира Колокольцева, с начала 2017 года в России было заблокировано 1600 "групп смерти". Однако затормозить процесс пока не удается: последователи "синего кита" появляются быстрее, чем их блокирует регулятор. Если в мае в соцсети "ВКонтакте" в день было зафиксировано 1500 упоминаний кодовой фразы "хочу в игру", то в июне их число достигло отметки в 5000.

Подобную активность эксперты объясняют двумя причинами: популярностью среди молодежи субкультуры, связанной с "синими китами", и работой "ботов", которая оплачивается заинтересованными лицами, зачастую находящимися за пределами РФ.

По оценке директора Центра исследований легитимности и политического протеста Евгения Венедиктова, "группы смерти" мутируют, искать их становится все труднее даже программам, работающим на основе искусственного интеллекта. Наследники "синих китов" принимают конспиративные меры - названия многих пабликов сегодня обезличены, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что в июне президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за склонение детей к самоубийству. В зависимости от тяжести преступления предусмотрено от 3 до 8 лет лишения свободы.



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