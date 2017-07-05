Женщина отрицала болезнь.

В Центральный райсуд Тюмени направлено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая обвиняется в причинении смерти по неосторожности 3-летней дочери.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, ВИЧ-инфицированная женщина родила девочку в июне 2014 года. При этом она считала, что опасной инфекции не существует, поэтому не лечилась сама, отказалась от обследования дочери и кормила ее грудью, увеличивая риск заражения ребенка.

В апреле 2017 года девочка умерла от ВИЧ-инфекции 4В стадии.

Тюменке грозит до 2 лет лишения свободы.