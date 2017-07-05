Поднебесную атаковал двойник вируса-вымогателя WannaCryСегодня в 11:18
- Текст
Не определившийся с суммой выкупа.
В Китае выявлен новый компьютерный вирус Green Hat. По своим характеристикам он схож с облетевшими всю планету "вымогателями" Petya и WannaCry. Об этом сообщает телеканал CGTN со ссылкой на разработчиков мобильных приложений Cheetah Mobile.
Вредоносное программное обеспечение блокирует операционную систему. При попытках запустить компьютер на экране всплывает окно с номером аккаунта популярного в КНР мессенджера QQ. Пользователю предлагают связаться с разработчиками зловреда и заплатить за разблокировку файлов. Конкретная сумма при этом не указывается, передает "Уралинформбюро".
Создатели нового вируса, в отличие от предшественников, не стали прятаться под маской анонимности, а открыто опубликовали номер своего аккаунта QQ.
По данным Cheetah Mobile, противостоять вирусу поможет обновление анти-вирусных программ.
27 июня компании и предприятия по всему миру подверглись атаке вируса-вымогателя Petya. Он зашифровывает данные, требуя за доступ к ним 300 долларов.
Полутора месяцами ранее аналогичную сумму, правда в биткоинах (криптовалюта - прим.ред.) с пользователей компьютеров за "возврат" украденной информации требовал зловред WannaCry. Ущерб от его действий по всему миру только за четыре первых дня превысил 1 миллиард долларов.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:55
На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение
На 6 июля.Сегодня в 19:37
Российские футболисты остались без премий за Кубок конфедераций
Не заслужили.Сегодня в 19:27
Путин приедет в Екатеринбург 9 июля
И поужинает с экс-премьером Японии.Сегодня в 19:05
Россия проведет собственные Паралимпийские игры
Если не пустят на официальные.Сегодня в 18:54
Казна Свердловской области пополнилась на 103 миллиарда рублей
За полгода.Сегодня в 18:52
Проекты с ИННОПРОМа войдут в "Пятилетку развития" Куйвашева
Для улучшения жизни в регионе.Сегодня в 18:50
Исправлять недоделки екатеринбургского "Город.PRO" поручили питерцам
За 10 миллионов рублей.Сегодня в 18:47
В столице Урала запретят остановку на 13 улицах
Там будет работать эвакуатор.Сегодня в 18:42
Свердловские депутаты выйдут на митинги
Для встречи с избирателями.Сегодня в 18:31
Задержан второй возможный убийца 16-летней школьницы из Магнитогорска
Несовершеннолетний.Сегодня в 18:27
Екатеринбурсгкая телебашня ушла под "медный" лед
Вместе с "Автомобилистом".Сегодня в 18:26
В 508 свердловских домах "передумали" делать капремонт
Их расселят.Сегодня в 18:06
В Екатеринбург прилетел чемпион мира по боксу Денис Лебедев
Чтобы сразиться с австралийским бойцом.Сегодня в 18:01
На Серовском тракте в ДТП с грузовиком погиб новосибирец
Не доехал домой.Сегодня в 17:57
За полгода алкоголь на Среднем Урале подорожал почти на 5%
При инфляции 1,8%.
Ещё в сюжете «Пираты ХХI века»
Главные новости
- Сегодня в 19:27Путин приедет в Екатеринбург 9 июля
- Сегодня в 18:50Исправлять недоделки екатеринбургского "Город.PRO" поручили питерцам
- Сегодня в 18:27Екатеринбурсгкая телебашня ушла под "медный" лед
- Сегодня в 17:24Куйвашев сказал: "Вкусно!"
- Сегодня в 16:45Дочь Шойгу попала в екатеринбургскую колонию
Аналитика
Куйвашев сказал: "Вкусно!"
И технологично.
Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей
И "цепочку согласований".
Окутанные теплосетями
Вырвутся ли из них к 2022 году?