Не определившийся с суммой выкупа.

В Китае выявлен новый компьютерный вирус Green Hat. По своим характеристикам он схож с облетевшими всю планету "вымогателями" Petya и WannaCry. Об этом сообщает телеканал CGTN со ссылкой на разработчиков мобильных приложений Cheetah Mobile.

Вредоносное программное обеспечение блокирует операционную систему. При попытках запустить компьютер на экране всплывает окно с номером аккаунта популярного в КНР мессенджера QQ. Пользователю предлагают связаться с разработчиками зловреда и заплатить за разблокировку файлов. Конкретная сумма при этом не указывается, передает "Уралинформбюро".

Создатели нового вируса, в отличие от предшественников, не стали прятаться под маской анонимности, а открыто опубликовали номер своего аккаунта QQ.

По данным Cheetah Mobile, противостоять вирусу поможет обновление анти-вирусных программ.

27 июня компании и предприятия по всему миру подверглись атаке вируса-вымогателя Petya. Он зашифровывает данные, требуя за доступ к ним 300 долларов.

Полутора месяцами ранее аналогичную сумму, правда в биткоинах (криптовалюта - прим.ред.) с пользователей компьютеров за "возврат" украденной информации требовал зловред WannaCry. Ущерб от его действий по всему миру только за четыре первых дня превысил 1 миллиард долларов.