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Миасцы утонули в мусоре из-за коммунального скандалаСегодня в 11:35

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Отходы не вывозятся пятый день.

В Миассе городские дворы утопают в мусоре - пятый день не вывозятся коммунальные отходы.

Как сообщила "Уралинформбюро" директор УК "Рассвет-Энерго" Татьяна Суханова, их мусоровозы перестали пускать на Васильевский полигон. Сначала руководство свалки заявило, что у них произошел пожар, и необходимо переждать. А позже вообще отказалось сотрудничать.

"Нам приходится возить мусор на Карабашский полигон. Это дальше и в 2,5 раза дороже. Если мы за день могли сделать 3 рейса на Васильевский полигон, то на Карабашский физически получается сделать всего 1 рейс. Сколько можем - мы вывозим", - пояснила Суханова.

Сейчас УК "Рассвет-Энерго" забирает отходы жителей 350 домов. 159 из них находятся на балансе УК, по остальным у "Рассвет-Энерго" заключены договоры с другими обслуживающими организациями.

Суханова предполагает, что компания "Эко-Сервис", арендующая Васильевский полигон, попросту хочет захватить мусорный рынок.

В "Эко-Сервисе" "Уралинформбюро" в свою очередь заявили, что, согласно региональной схеме, Суханова должна возить отходы в Карабаш. "У нас полигон не резиновый. Места на нем больше нет. Он закрыт, и еще неизвестно, что будет дальше", - прокомментировали в компании.

Суханова написала письма в местную администрацию, на имя главы региона, а также в прокуратуру.

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