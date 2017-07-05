Свердловские врачи подбираются к чиновникамСегодня в 13:13
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По размерам зарплат.
В России с 1 июля 2017 года повысился минимальный размер оплаты труда. Ожидается, что в конце месяца работники бюджетной сферы получат повышенную зарплату.
По данным портала HeadHunter средняя зарплата в Свердловской области сейчас составляет 42 000 рублей. Среди сотрудников бюджетной сферы больше всего получают госслужащие и медработники – 37 000 и 35 000 рублей соответственно. Заработок сотрудников образовательной сферы и культуры немного меньше – 34 000 и 30 000 рублей, передает "Уралинформбюро".
Как отмечают эксперты, сегодня работодатели предлагают соискателям зарплаты, близкие к средним. Претенденты на место в муниципальных и правительственных учреждениях могут рассчитывать в среднем на 40 000 рублей в месяц. Чуть меньше, 35 000, готовы платить сотрудникам общественных организаций.
Среди медработников самую высокую зарплату предлагают врачам, провизорам и фармацевтам – 35 000 рублей в месяц. Доход среднего медперсонала скромнее – 23 000.
В сфере "наука, образование" лидируют доходы университетских преподавателей – 34 700 рублей в месяц. На 700 рублей меньше получают учителя. Зарплаты научных работников и воспитателей детсадов – 30 000 и 25 000 рублей соответственно.
В культуре наиболее высокие заработки – у руководителей коллективов и администраторов культурных учреждений. Им предлагают 35 000 рублей в месяц. Актерам, певцам, музыкантам и танцорам – 20 000 рублей, а библиотекарям, архивистам и музейным работникам – 17000 рублей.
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