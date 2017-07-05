Во время празднования Дня города.

В Екатеринбурге в рамках празднования Дня города, которое продлится две недели, будет организовано пять зон, свободных от продажи алкоголя. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии, передает "Уралинформбюро".

Согласно документу, спиртное не будут продавать: 5 августа с 14.00 до 23.00 в парке "Таганская слобода" на Сортировке, 17 августа с 14.30 до 20.30 в районе площади Обороны, 18 августа с 13.00 до 18.00 в парке Архипова на Юго-Западе, 19 августа с 6.00 до 24.00 в центральной части города и с 14.00 до 22.00 - в саду Вайнера.

Стоит напомнить, что в этом году на празднование Дня города планируется потратить 27 миллионов рублей. Подрядчик должен будет устроить большой праздник в Историческом сквере, провести фестиваль еды, выставку ретроавтомобилей, праздник цветов, конкурс "Мисс Екатеринбург", парусную регату, велогонку, соревнования по баскетболу, организовать гала-концерт на Плотинке, а также фейерверк.

Ранее по теме:

Мэрия Екатеринбурга заплатит за День города 27 миллионов рублей