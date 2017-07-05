Спасибо, Алексей!

Россияне теперь должны ставить на учет беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Соответствующие поправки в Воздушный кодекс РФ вступили в силу 5 июля 2017 года, передает "Уралинформбюро".

Обязательной регистрации подлежат дроны, включая авиамодели и детские игрушки, массой от 250 граммов до 30 килограммов. Исключение сделано только для воздушных змеев.

Поставить БПЛА на учет можно через сайты Федерации авиамодельного спорта или Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем. Для этого необходимо указать место изготовления дрона, его тип, серийный номер, год выпуска, назначение, название/фамилию изготовителя, максимальную взлетную массу, тип и количество двигателей и их мощность, а также личные данные заявителя.

После этого владелец дрона получит свидетельство о регистрации, а летательному аппарату присвоят бортовой номер, которым нужно промаркировать корпус.

На основании регистрационного номера будут выдаваться разрешения на использование воздушного пространства. Без обоих документов коптеры не могут ни на миллиметр оторваться от земли, иначе последует штраф. Для физического лица он составляет 5 тысяч рублей, для должностного - 20 тысяч, а для юридического лица - 300 тысяч рублей.

Сейчас обсуждается возможность введения уведомительного порядка полетов для малых БПЛА, так как они передвигаются в зоне видимости оператора.

Получение разрешения на использование воздушного пространства (ИВП) займет несколько дней. Для полетов над населенным пунктом нужно заручиться одобрением местных властей (при желании провести фото/видеосъемку - еще и разрешением от Генштаба ВС и ФСБ РФ). Затем согласовать полеты с ближайшим Центром Единой системы Организации воздушного движения (ЦЕОВД), после чего подготовить представление на установление местного/временного режима ИВП. Получив номер режима ИВП, следует составить план полета БПЛА и направить его в ЦЕОВД.

По мнению экспертов, новеллы для квадрокоптеров могли спровоцировать полеты над правительственными дачами дронов команды Алексея Навального, на основе съемок которых был создан фильм о главе кабмина Дмитрии Медведеве "Он вам не Димон".