В рамках всемирного конгресса.

Более 700 человек из 27 стран станут участниками первого всемирного конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья. Он пройдет в Екатеринбурге 7-10 сентября.

Большинство гостей приедут из Европы, самая далекая страна-участница – Новая Зеландия. Россию представят инвалиды более чем из 20 регионов. Мероприятие соберет людей с различными формами инвалидности.

"Среди них колясочники, опорники, слепые и слабовидящие, со слуховым аппаратом и слабослышащие, слепоглухие, люди с ментальными нарушениями и другие", – рассказал министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона, в программе конгресса намечено 46 мастер-классов, которые предусматривают уникальные музыкальные, танцевальные, ремесленные направления, а также спортивные встречи.

Также гости примут участие в игре "Инклюзивный город": выполняя задания, им предстоит общаться с екатеринбуржцами. Кроме того, для них разработано 10 экскурсионных городских маршрутов на трех языках, запланировано посещение Уральской филармонии.

"В рамках конгресса мы не хотим ограничиваться беседами, обсуждением законодательства, которое в каждой стране разное. Важнее, чтобы участники смогли поделиться своим опытом и перенять уникальный опыт наших гостей из-за рубежа", – отметила заместитель председателя проектного офиса по подготовке конгресса Вера Симакова.

Конгрессы инвалидов уже не раз проходили в России. Но уральское мероприятие станет первым всемирным. Оно пройдет по инициативе общественных организаций инвалидов Свердловской области при поддержке главы региона Евгения Куйвашева.