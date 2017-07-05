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В екатеринбургском "Гринвиче" в июле "поехал" полСегодня в 14:22

Фотография

Владелец отмалчивается.

В Екатеринбурге в последней очереди ТРЦ "Гринвич" "поехал" пол.

Как рассказали "Уралинформбюро" горожане, на прошлой неделе они видели, как на третьем этаже лопалась и вздымалась домиком плитка. Ее быстро заменили. А 4 июля в другом месте последней очереди пол пошел трещинами.

"По моему разумению, одна половина здания чуть просела или сдвинулась, что привело к вспучиванию плитки с одной стороны здания, а с другой стороны - к трещинам в полу", - предполагает очевидец.

В пресс-службе "Общество "Малышева 73", владеющим ТРЦ, "Уралинформбюро" заявили, что никаких ЧП в здании у них в последнее время не было.

По словам экспертов, скорее всего, данные трещины вызваны неравномерностью осадки фундамента. "Более подробные выводы можно сделать после изучения проектной документации и проведения обследования. Причины могут быть разные: от ошибок в проекте до нарушений при строительстве и использования некачественных материалов", - прокомментировал "Уралинформбюро" независимый специалист.

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