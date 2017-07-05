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Туман задержал вылет Ellinair из Екатеринбурга на 19 часовСегодня в 15:48

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Экипаж отсыпается.

С опозданием на 19 часов вылетят в Салоники пассажиры рейса авиакомпании Ellinair из Екатеринбурга. По расписанию греческий A-319 должен был отправиться к морю в 5.15 5 июля, но вылет сначала перенесли на 15.30, а затем отложили до полуночи 6 июля, передает "Уралинфорбюро".

Первопричиной задержки стал туман, окутавший аэропорт Кольцово утром 5 июля. Самолет, следовавший из Салоников в Екатеринбург, ушел на запасной аэродром Перми. В итоге в уральскую столицу борт прибыл с четырехчасовым опозданием.

Из-за отсутствия в Кольцово сменного экипажа туристам, отправляющимся в Грецию, приходится ждать, когда отдохнет прилетевший экипаж.

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