×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловские охотоведы оседлали "Хантеры"Сегодня в 14:54

  • Текст

Браконьерам на заметку.

Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области получил шесть новых внедорожников УАЗ "Хантер". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в областном департаменте информационной политики. Ключи от автомобилей врио главы региона Евгений Куйвашев вручил 5 июля во время визита в Богданович.

Машины приобретены на средства областного бюджета. Их будут использовать для охраны природных ресурсов от браконьеров.

Новые автомобили отправят в Ачитский, Нижнесергинский, Красноуфимский, Туринский и Богдановичский районы. "Техника на вооружении инспекторов в среднем 1997 года выпуска и уже выходит из строя. По проходимости равных новым машинам нет. Они позволят обеспечить бесперебойную природоохранную деятельность нашей службы", – заявил директор департамента Александр Кузнецов.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

И технологично.

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

И "цепочку согласований".

Окутанные теплосетями

Окутанные теплосетями

Вырвутся ли из них к 2022 году?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×