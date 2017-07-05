Браконьерам на заметку.

Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области получил шесть новых внедорожников УАЗ "Хантер". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в областном департаменте информационной политики. Ключи от автомобилей врио главы региона Евгений Куйвашев вручил 5 июля во время визита в Богданович.

Машины приобретены на средства областного бюджета. Их будут использовать для охраны природных ресурсов от браконьеров.

Новые автомобили отправят в Ачитский, Нижнесергинский, Красноуфимский, Туринский и Богдановичский районы. "Техника на вооружении инспекторов в среднем 1997 года выпуска и уже выходит из строя. По проходимости равных новым машинам нет. Они позволят обеспечить бесперебойную природоохранную деятельность нашей службы", – заявил директор департамента Александр Кузнецов.