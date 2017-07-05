И коммунальщиков.

Уральские операторы связи написали жалобу президенту РФ Владимиру Путину на жадных коммунальщиков и чиновников. Те якобы требуют огромные деньги за размещение кабелей связи в домах и на опорах освещения. Из-за этого провайдеры грозят многократным ростом тарифов на свои услуги.

Война между операторами, чиновниками и коммунальщиками продолжается с 2010 года. Как сообщили "Уралинформбюро" в Уральской ассоциации операторов связи, первоначально ФАС и суды вставали на сторону провайдеров и запрещали брать с них деньги за аренду общедомового имущества и опор освещения. С 2016 года тенденция изменилась в противоположную сторону.

Из-за того, что федеральное законодательство никак не регулирует отношения операторов с чиновниками и коммунальщиками, аппетиты последних постоянно растут. Сейчас они планируют поднять расценки в 8-12 раз.

"Это приведет к резкому повышению тарифов на услуги связи и уходу ряда операторов с рынка из-за невозможности конкурировать по причине повышения затрат на управляющие компании и ТСЖ", - говорится в жалобе президенту.

Стоит напомнить, что в июне 2017 года жители поселка Совхозный в Екатеринбурге на несколько дней остались без интернета и телевидения. Неизвестные с автовышкой скинули с опор освещения провода и порезали их. В ЕМУП "Горсвет" тогда утверждали, что они не имеют отношения к случившемуся.

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