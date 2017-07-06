Каждый второй россиянин мечтает работать в одиночкуСегодня в 10:42
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Чтобы отвечать только за себя.
Более 55% работников российских компаний предпочитают индивидуальную работу командной. В качестве плюсов они называют отсутствие необходимости разделения обязанностей и недовольства по этому поводу. Также ценится возможность нести ответственность лишь за свои собственные ошибки и составлять индивидуальный временной график, ни под кого не подстраиваясь.
Треть российских сотрудников готовы работать как в команде, так и самостоятельно, не испытывая при этом никакого дискомфорта. 10% предпочитают трудиться только с коллегами плечом к плечу.
К такому выводу пришли эксперты проекта "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций", проведя исследование для Аналитического центра "АльфаСтрахование". В целом были опрошены сотрудники HR-служб 95 российских компаний с оборотом от 100 миллионов рублей в год.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "АльфаСтрахование", 62% опрошенных отметили, что в их компании командная работа рассматривается как обязательный алгоритм. Четверть считают, что их начальству интересен лишь финальный результат. У оставшихся 13% руководство всячески поощряет самостоятельность.
Следует отметить, что аналогичное исследование провело и Международное рекрутинговое агентство Kelly Services. В опросе принимало участие 164 тысяч человек из 28 стран.
"Командный дух" сильнее всего развит в Италии (80%), Дании (70%), Норвегии (69%), Бельгии (68%) и Португалии (67%). Более скромные показатели наблюдаются в Польше (52%), Венгрии (44%) и Швеции (41%).
Среди российских работников треть не готовы договариваться с командой и предпочитают индивидуальную работу с четкими зонами ответственности и ограниченным кругом людей для взаимодействия. Несмотря на этот факт, 50% россиян ответили, что их компания содействует развитию культуры вовлеченности, в то время как в Европе этим могли похвастаться только 43% опрошенных. Полностью вовлеченными в свою работу себя ощущает 31% россиян и лишь 26% европейцев.
"В России была развита практика коллективной работы в прошлом, но каждый привык нести персональную ответственность за свой труд, - поясняет директор департамента маркетинга "Медицина" Группы "АльфаСтрахование" Егор Сафрыгин. – Соотечественники считают необходимость договариваться пустой тратой времени, и командой мечты для них является общество самодостаточных специалистов, объединенных одной целью, а не группа людей, каждый из которых владеет знаниями только об одной стороне вопроса".
Проект "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций" от "АльфаСтрахование" стартовал в марте 2016 года. Он запущен в партнерстве с бизнес-журналом Harvard Business Review Россия и порталом HeadHunter. Проект объединяет HR-директоров, экспертов в области управления персоналом, акционеров и руководителей компаний. Задача проекта - поиск и аккумуляция нового инструментария и компетенций, практик и успешных кейсов, обмен опытом для последующей успешной реализации в работе с персоналом в условиях турбулентного рынка.
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