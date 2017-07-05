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В Прикамье нашли заблудившегося 10-летнего грибникаСегодня в 15:50

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Мальчик сутки скитался по лесу.

В Кудымкарском районе нашли 10-летнего школьника, пропавшего в лесу 4 июля 2017 года. Ребенок находился в 5 километрах от деревни Юньга, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. Состояние здоровья мальчика сейчас оценивают врачи.

Мальчик ушел с отцом собирать грибы накануне днем. Через некоторое время он потерялся. На поиски были направлены следователи-криминалисты, полицейские и волонтеры.

Следует напомнить, что подобная история произошла в июне в Свердловской области. В лесу под Рефтинским пропал 4-летний мальчик. Он скитался четверо суток, пока его не нашли волонтеры.

Ранее по теме:
В Прикамье пропал 10-летний грибник

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