Если получат разрешения на полет.

Посетители VIII Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2017 в Екатеринбурге смогут опробовать в действии первый российский дрон-дефибриллятор. Квадрокоптер создан Аэрокосмической лабораторией Московского технологического института (МТИ) совместно с "Альтомедикой", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе вуза.

По воздуху беспилотник, способный провести сердечно-легочную реанимацию, в кратчайшие сроки может добраться до нужного места в радиусе 50 километров. Встречающему его человеку достаточно наложить одноразовые электроды на тело больного и выполнить голосовые и визуальные подсказки. Дефибриллятор самостоятельно проанализирует ЭКГ, сохранит данные для врача и при необходимости произведет серию электроразрядов. Все - в соответствии с международными рекомендациями по сердечно-легочной реанимации.

Кроме дефибриллятора дрон может доставлять медикаменты и биоматериалы, а также камеры с громкой связью для консультации с врачами.

Аналогичные разработки существуют в Швеции, где квадрокоптеры-реаниматоры планируют направлять к людям с нарушениями сердечного ритма.

Стоит отметить, что полеты подобной "скорой помощи" могут оказаться под вопросом из-за поправок в Воздушный кодекс РФ, вступивших в силу 5 июля 2017 года. Теперь все беспилотники должны иметь регистрацию и разрешение на использование воздушного пространства.

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