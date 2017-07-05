После принятия поправок в федеральный закон.

В Екатеринбурге водителям-киргизам разрешат вернуться к работе. При этом им не придется получать российские права.

В отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области "Уралинформбюро" подтвердили, что до 1 июня 2017 года киргизы трудились у перевозчиков уральской столицы. Но сколько именно их было - там уточнить не смогли. Стоит напомнить, что с начала лета вступили в действие поправки в законодательство, запрещающие мигрантам садиться за руль в случае отсутствия у них российских водительских прав.

Запрет может быть снят уже в ближайшее время. С соответствующей инициативой к президенту РФ Владимиру Путину обратились депутаты Госдумы. Они пояснили, что в Киргизии официальным языком является русский, и водительские удостоверения там выдаются на русском языке. Народные избранники убеждены, что киргизы отлично знают отечественные ПДД. На словах Путин поддержал идею. Осталось дождаться новых поправок в ФЗ "О безопасности дорожного движения".

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