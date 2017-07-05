Челябинская комиссия по ЧС провалила профилактику на водоемахСегодня в 16:25
- Текст
Акцию по безопасности провели на 2%.
Власти Челябинской области провели профилактическую акцию "Вода – безопасная территория" лишь на 2% от необходимого количества водоёмов. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России.
"Единой системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Челябинской области не приняты меры по обеспечению максимального охвата населения, организации взаимодействия с правоохранительными органами, в том числе по пропаганде правил безопасного поведения людей на водоемах", – говорится в письме, которое спасатели направили губернатору Борису Дубровскому.
По мнению спасателей, именно неудовлетворительная работа комиссии по ЧС Челябинской области привела к росту числа происшествий на водоёмах. Всего с начала 2017 года в регионе утонуло 10 человек, среди которых 6 детей. В том числе 7 человек, включая 4 детей, погибли 2 июля на пруду Максимка.
Пруд находился вблизи населённого пункта и был доступен муниципальным властям для предупредительной работы. Нужно было ограничить допуск к опасному водоему, организовать патрулирование и провести разъяснительную работу с населением, утверждают спасатели.
Ранее по теме:
Спасатели обвинили чиновников в гибели 7 человек на озере в Челябинской области
На Южном Урале нашли тело седьмого погибшего на озере Максимка
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:55
На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение
На 6 июля.Сегодня в 19:37
Российские футболисты остались без премий за Кубок конфедераций
Не заслужили.Сегодня в 19:27
Путин приедет в Екатеринбург 9 июля
И поужинает с экс-премьером Японии.Сегодня в 19:05
Россия проведет собственные Паралимпийские игры
Если не пустят на официальные.Сегодня в 18:54
Казна Свердловской области пополнилась на 103 миллиарда рублей
За полгода.Сегодня в 18:52
Проекты с ИННОПРОМа войдут в "Пятилетку развития" Куйвашева
Для улучшения жизни в регионе.Сегодня в 18:50
Исправлять недоделки екатеринбургского "Город.PRO" поручили питерцам
За 10 миллионов рублей.Сегодня в 18:47
В столице Урала запретят остановку на 13 улицах
Там будет работать эвакуатор.Сегодня в 18:42
Свердловские депутаты выйдут на митинги
Для встречи с избирателями.Сегодня в 18:31
Задержан второй возможный убийца 16-летней школьницы из Магнитогорска
Несовершеннолетний.Сегодня в 18:27
Екатеринбурсгкая телебашня ушла под "медный" лед
Вместе с "Автомобилистом".Сегодня в 18:26
В 508 свердловских домах "передумали" делать капремонт
Их расселят.Сегодня в 18:06
В Екатеринбург прилетел чемпион мира по боксу Денис Лебедев
Чтобы сразиться с австралийским бойцом.Сегодня в 18:01
На Серовском тракте в ДТП с грузовиком погиб новосибирец
Не доехал домой.Сегодня в 17:57
За полгода алкоголь на Среднем Урале подорожал почти на 5%
При инфляции 1,8%.
Главные новости
- Сегодня в 19:27Путин приедет в Екатеринбург 9 июля
- Сегодня в 18:50Исправлять недоделки екатеринбургского "Город.PRO" поручили питерцам
- Сегодня в 18:27Екатеринбурсгкая телебашня ушла под "медный" лед
- Сегодня в 17:24Куйвашев сказал: "Вкусно!"
- Сегодня в 16:45Дочь Шойгу попала в екатеринбургскую колонию
Аналитика
Куйвашев сказал: "Вкусно!"
И технологично.
Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей
И "цепочку согласований".
Окутанные теплосетями
Вырвутся ли из них к 2022 году?