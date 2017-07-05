Акцию по безопасности провели на 2%.

Власти Челябинской области провели профилактическую акцию "Вода – безопасная территория" лишь на 2% от необходимого количества водоёмов. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России.

"Единой системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Челябинской области не приняты меры по обеспечению максимального охвата населения, организации взаимодействия с правоохранительными органами, в том числе по пропаганде правил безопасного поведения людей на водоемах", – говорится в письме, которое спасатели направили губернатору Борису Дубровскому.

По мнению спасателей, именно неудовлетворительная работа комиссии по ЧС Челябинской области привела к росту числа происшествий на водоёмах. Всего с начала 2017 года в регионе утонуло 10 человек, среди которых 6 детей. В том числе 7 человек, включая 4 детей, погибли 2 июля на пруду Максимка.

Пруд находился вблизи населённого пункта и был доступен муниципальным властям для предупредительной работы. Нужно было ограничить допуск к опасному водоему, организовать патрулирование и провести разъяснительную работу с населением, утверждают спасатели.

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