×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Челябинская комиссия по ЧС провалила профилактику на водоемахСегодня в 16:25

  • Текст

Акцию по безопасности провели на 2%.

Власти Челябинской области провели профилактическую акцию "Вода – безопасная территория" лишь на 2% от необходимого количества водоёмов. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России.

"Единой системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Челябинской области не приняты меры по обеспечению максимального охвата населения, организации взаимодействия с правоохранительными органами, в том числе по пропаганде правил безопасного поведения людей на водоемах", – говорится в письме, которое спасатели направили губернатору Борису Дубровскому.

По мнению спасателей, именно неудовлетворительная работа комиссии по ЧС Челябинской области привела к росту числа происшествий на водоёмах. Всего с начала 2017 года в регионе утонуло 10 человек, среди которых 6 детей. В том числе 7 человек, включая 4 детей, погибли 2 июля на пруду Максимка.

Пруд находился вблизи населённого пункта и был доступен муниципальным властям для предупредительной работы. Нужно было ограничить допуск к опасному водоему, организовать патрулирование и провести разъяснительную работу с населением, утверждают спасатели.

Ранее по теме:
Спасатели обвинили чиновников в гибели 7 человек на озере в Челябинской области
На Южном Урале нашли тело седьмого погибшего на озере Максимка

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

И технологично.

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

И "цепочку согласований".

Окутанные теплосетями

Окутанные теплосетями

Вырвутся ли из них к 2022 году?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×