В необычной компании.

Дочь министра обороны РФ Юлия Шойгу прилетела в Екатеринбург – для участия в научно-практической конференции психологов силовых структур. Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС возглавила делегацию своего министерства.

Цель конференции – обмен опытом среди крупнейших силовых ведомств, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУФСИН. В первый день участники побывали в екатеринбургской ИК-10.

Второй и третий дни конференции пройдут на базе ГУ МЧС России по Свердловской области и на Белоярской атомной станции.