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Продавец на Авто.ру, выставивший Mercedes Benz S-Classe Pullman, уверяет – на нем ездил сам Борис Ельцин.

"Автомобиль экспонировался на стенде Mercedes на Франкфуртском автосалоне в сентябре 1995 года и был предназначен канцлеру Гельмуту Колю, однако, он отказался от автомобиля и передал его своему другу Борису (Борису Ельцину), который пользовался им с конца 1995 года и до конца своих дней", – утверждается в объявлении.

Стоимость раритета почти 34 миллиона рублей.

"Для сравнения, "обычный" бронированный Pullman 2010 года продается на Авто.ру за 12 млн руб", – рассказала "Уралинформбюро" региональный представитель Яндекса Александра Репьева.

Автор объявления утверждает, что это первая бронированная модель Pullman Sonderschutz из 27 выпущенных, а также обещает показать подлинные документы желающему приобрести лимузин.

Автомобиль был создан на заказ компанией Daimler-Benz. Кузов этой модели удлинили на метр, а также установили аварийный пробег на случай разгерметизации всех шин, сообщает РБК.

Самый знаменитый автомобиль первого президента России - ЗИЛ 41052, оснащенный системой антипрослушивания и защитой от радиации, находится в Екатеринбурге и составляет экспозицию Ельцин Центра.

Фото: Авто.ру