×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Мерседес Ельцина продают за 500 тысяч евроСегодня в 17:50

  • Текст

Из частной коллекции

Продавец на Авто.ру, выставивший Mercedes Benz S-Classe Pullman, уверяет – на нем ездил сам Борис Ельцин.

"Автомобиль экспонировался на стенде Mercedes на Франкфуртском автосалоне в сентябре 1995 года и был предназначен канцлеру Гельмуту Колю, однако, он отказался от автомобиля и передал его своему другу Борису (Борису Ельцину), который пользовался им с конца 1995 года и до конца своих дней", – утверждается в объявлении.

Стоимость раритета почти 34 миллиона рублей.

"Для сравнения, "обычный" бронированный Pullman 2010 года продается на Авто.ру за 12 млн руб", – рассказала "Уралинформбюро" региональный представитель Яндекса Александра Репьева.

Автор объявления утверждает, что это первая бронированная модель Pullman Sonderschutz из 27 выпущенных, а также обещает показать подлинные документы желающему приобрести лимузин.

Автомобиль был создан на заказ компанией Daimler-Benz. Кузов этой модели удлинили на метр, а также установили аварийный пробег на случай разгерметизации всех шин, сообщает РБК.

Самый знаменитый автомобиль первого президента России - ЗИЛ 41052, оснащенный системой антипрослушивания и защитой от радиации, находится в Екатеринбурге и составляет экспозицию Ельцин Центра.

Фото: Авто.ру

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

И технологично.

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

И "цепочку согласований".

Окутанные теплосетями

Окутанные теплосетями

Вырвутся ли из них к 2022 году?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×