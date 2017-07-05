Сталинские репрессии оправдывают 43% россиянСегодня в 17:24
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А 49% осуждают.
Подавляющее большинство россиян (90%) знает о сталинских репрессиях. Даже среди молодежи 18-24 лет таковых насчитывается 76%, а вот среди жителей РФ старше 45 лет уже 96%. Соответствующий соцопрос ВЦИОМ приурочил к началу сотрудничества с Музеем истории ГУЛАГа и Фондом памяти.
Несправедливыми судебные решения по делам репрессированных считают 80% членов их семей и 68% россиян. Почти 24% знакомых с понятием "репрессии" имели родных, подвергшихся карательным мерам. Справедливыми наказания сталинской эпохи считают 16% опрошенных, передает "Уралинформбюро".
43% респондентов, слышавших о репрессиях, считают, что они помогли сохранить порядок в стране. Осуждают подобные меры каждый второй опрошенный (49%) и 57% членов семьей репрессированных.
Участники опроса считают, что жертвами сталинского режима были несогласные с политикой властей (37%) и пользующиеся авторитетом в народе (22%), а также предатели и заговорщики (24%), жулики и воры (23%). Такое разделение мнений говорит о неоднозначности восприятия репрессий в обществе. Может быть, поэтому 72% россиян считают необходимым как можно больше рассказывать о них подрастающему поколению. А 22% опрошенных готовы свести подобные беседы к минимуму, как негативно влияющие на имидж страны.
"Тема Сталина, сталинизма, сталинских побед и поражений, сталинского времени, сталинских репрессий не уходит из повестки дня вот уже последние три десятилетия, - констатирует генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. - Пока не удастся расставить все точки над "i", мы обречены вновь и вновь возвращаться к острым политическим и моральным вопросам, которые ставит перед нами история сталинского правления".
В телефонном опросе, проведенном ВЦИОМ 9-10 июня 2017 года, приняли участие 1 200 совершеннолетних россиян.
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