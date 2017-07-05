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7 человек утонули на Южном Урале из-за перегруза лодкиСегодня в 17:54

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МЧС назвало официальную причину трагедии.

Погибшие на пруду Максимка 2 июля южноуральцы нарушили все правила безопасности на воде: использовали незарегистрированную лодку на водоеме, не оборудованном для купания, не надели спасательные жилеты и почти вдвое перегрузили лодку.

На борту было 9 человек, а пассажировместимость лодки - не более пяти, грузоподъемность – не более 500 килограммов. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника центра ГИМС челябинского ГУ МЧС Иван Колков. Сама лодка была технически исправна. После ЧП она осталась на поверхности, ее прибило к берегу.

По неофициальной информации, взрослые члены двух семей были пьяны, так как отмечали выпускной дочери одного из погибших. После опрокидывания лодки четыре человека, в том числе двое детей, смогли самостоятельно добраться до берега. Двое мужчин с берега попытались помочь тонущим, но в итоге сами утонули. Всего погибло семь человек: трое мужчин, 10-летняя девочка и мальчики 2, 8 и 15 лет. Глубина на месте ЧП составляла 2,5 метра.

3 июля спасатели нашли тела 6 погибших. На следующий день было обнаружено и извлечено последнее тело, передает "Уралинформбюро".

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Власти Челябинской области окажут материальную помощь семьям, чьи родственники погибли.

Ранее по теме:
На Южном Урале нашли тело седьмого погибшего на озере Максимка

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