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В 508 свердловских домах "передумали" делать капремонтСегодня в 18:26

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Их расселят.

Правительство Свердловской области пересмотрело региональную программу капремонта и исключило из нее 508 многоквартирных домов. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте информационной политики.

Как пояснил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, речь идет о строениях, ремонт которых признан нецелесообразным. Это ветхие и аварийные дома, дома с низкой степенью благоустройства. 264 из них находятся в Восточном управленческом округе, 54 – в Горнозаводском, в Северном – 34, в Западном – 37, в Южном – 47. Еще 72 дома из списка расположены в столице Урала. Вместо программы капремонта эти объекты внесут в программу расселения аварийного жилья.

Одновременно с этим в программу капремонта включили 91 новостройку - дома, сданные после августа 2016 года. В итоге, в новой редакции 27 968 многоквартирных дома общей площадью более 85 миллионов квадратных метров. Стоимость работ в них составит 320 миллиардов рублей.

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