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В столице Урала запретят остановку на 13 улицахСегодня в 18:47

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Там будет работать эвакуатор.

В Екатеринбурге дорожные службы запретят автомобилистам останавливаться на 13 улицах города, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городской администрации. С третьего квартала 2017 года встать нельзя будет на следующих участках:

Малышева: от Банковского до 8 Марта (четная сторона),
Шевченко: от Луначарского до Кузнечной (четная сторона),
Белинского: от Энгельса до Малышева (четная сторона) и от Фрунзе до Большакова (четная сторона),
Луначарского: от Малышева до Энгельса (четная сторона),
8 Марта: от Фрунзе до Щорса (четная сторона),
Большакова: от дома № 97 до 8 Марта,
Чапаева: от Фурманова до Фрунзе (нечетная сторона),
Щорса: от Степана Разина до Чайковского (нечетная сторона),
Космонавтов: от Артинской до переулка Мельковского (нечетная сторона),
Карла Маркса: от Горького до Гоголя,
Софьи Ковалевской: от Малышева до Лобачевского,
Краснолесья: от Амундсена до Чкалова (четная сторона),
Гражданской: за 20 метров до пешеходного светофора на Гражданской, 9.

Кроме того, на данных участках установят знак "Работает эвакуатор".

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