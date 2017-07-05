Там будет работать эвакуатор.

В Екатеринбурге дорожные службы запретят автомобилистам останавливаться на 13 улицах города, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городской администрации. С третьего квартала 2017 года встать нельзя будет на следующих участках:

Малышева: от Банковского до 8 Марта (четная сторона),

Шевченко: от Луначарского до Кузнечной (четная сторона),

Белинского: от Энгельса до Малышева (четная сторона) и от Фрунзе до Большакова (четная сторона),

Луначарского: от Малышева до Энгельса (четная сторона),

8 Марта: от Фрунзе до Щорса (четная сторона),

Большакова: от дома № 97 до 8 Марта,

Чапаева: от Фурманова до Фрунзе (нечетная сторона),

Щорса: от Степана Разина до Чайковского (нечетная сторона),

Космонавтов: от Артинской до переулка Мельковского (нечетная сторона),

Карла Маркса: от Горького до Гоголя,

Софьи Ковалевской: от Малышева до Лобачевского,

Краснолесья: от Амундсена до Чкалова (четная сторона),

Гражданской: за 20 метров до пешеходного светофора на Гражданской, 9.

Кроме того, на данных участках установят знак "Работает эвакуатор".