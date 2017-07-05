Если не пустят на официальные.

Российских паралимпийцев ждут альтернативные соревнования, если их не пустят на грядущие Игры в Южной Корее. Об этом сообщил вице-премьер страны Виталий Мутко на пленарном заседании Госдумы 5 июля.

Если российская сборная не получит допуск в Пхёнчхан, соревнования для них проведут в Ханты-Мансийске. "Мы сохраняем содержание сборной, финансируем работу, соблюдаем календарь событий", – уточнил Мутко.

Стоит напомнить, что наши спортсмены-паралимпийцы не смогли принять участие в летних Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 год – членство России в Международном паралимпийском комитете было приостановлено. Для отстраненных тогда организовали альтернативные соревнования в Подмосковье, передает "Уралинформбюро".