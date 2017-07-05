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Российские футболисты остались без премий за Кубок конфедерацийСегодня в 19:37

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Не заслужили.

Сборная России по футболу не получит премиальных за выступление на Кубке конфедераций. Выплаты предполагались лишь в том случае, если спортсмены пройдут в плей-офф, сообщил президент Российского футбольного союза, вице-премьер Виталий Мутко.

Российские футболисты же заняли третье место в группе А, победив Новую Зеландию, но уступив Мексике и Португалии. В плей-офф спортсмены не вышли. Обладателем Кубка конфедераций 2017 стала Германии, напоминает "Уралинформбюро".

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