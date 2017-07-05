На 6 июля.

6 июля в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы и град, ветер с порывами до 25 метров в секунду. Областное ГУ МЧС объявило штормовое предупреждение, передает "Уралинформбюро". Силы и средства спасателей, а также аварийно-восстановительные бригады всех служб и ведомств переведены в режим повышенной готовности.

МЧС призывает граждан переждать непогоду дома. На улице же держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций.