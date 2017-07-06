На обустройство в селах.

Правительство Свердловской области выделит 45 миллионов рублей на выплаты медицинским работникам, перебравшимся в сельские территории. Соответствующее постановление было принято на заседании 5 июля, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

Каждый специалист, решившийся на переезд, получит на обустройство миллион рублей. Помимо свердловского бюджета в финансировании программы будет задействован бюджет ТФОМС.

"В этом году мы планируем привлечь для работы в сельских населенных пунктах, а также рабочих поселках и поселках городского типа 75 медицинских работников. Мы должны ликвидировать дефицит медицинских кадров на селе, обеспечить всех жителей Свердловской области качественной и своевременной медицинской помощью. Это одна из важнейших установок нашей программы "Пятилетка развития", – отметил врио губернатора Евгений Куйвашев.

По данным областного Минздрава, проводимая работа по поддержке специалистов позволяет из года в год усиливать кадровый состав медицинских учреждений в сельских территориях. Так, если в 2012 году за счет мер господдержки для работы в небольших населенных пунктах привлечено 16 специалистов, то в 2016 году – уже 74 человека.