На спутнике Сатурна нашли "спиртовые заводы"Сегодня в 09:03
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Без инопланетян.
Обнаруженные в газовом облаке, окружающем Энцелад (спутник Сатурна), следы метанола не являются доказательством наличия органической жизни. Этот простейший спирт образуется при выбросе воды из недр космического тела криовулканами. Результаты своего исследования ученые из британского университета Кардиффа озвучили на Национальной астрономической конференции, передает "Уралинформбюро".
Ранее выдвигалась гипотеза, что метанол, обнаруженный вокруг Энцелада, является производным органической жизни, таящейся в недрах спутника Сатурна.
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