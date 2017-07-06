В Ханты-Мансийске.

Банк "Открытие" принял участие в церемонии "Созвездие", на которой чествовали выпускников-отличников одного из ведущих высших учебных заведений Ханты-Мансийского автономного округа. Красные дипломы вручили 165 лучшим студентам Югорского госуниверситета.

Церемонию вручения благодарственных писем открыла ректор вуза Татьяна Карминская.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финучреждения, с приветственным словам к выпускникам обратился руководитель дирекции в Ханты-Мансийске Западно-Сибирского филиала банка "Открытие" Петр Суворов. Он отметил многолетнюю дружбу и сотрудничество, связывающие ведущий вуз региона и кредитную организацию.

"Открытие" и ЮГУ давние партнеры. На протяжении многих лет банк предоставляет вузу, его сотрудникам финансовые услуги. Банк является одним из крупных и надежных работодателей округа: очень много молодых специалистов, закончивших университет по различным специальностям, в разные годы были трудоустроены в нашем банке. Уверен, что полученные в стенах университета знания вы с успехом примените в жизни", – напомнил Петр Суворов.