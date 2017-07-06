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"Победа" оставила екатеринбуржца без трех зарплатСегодня в 09:21

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Дважды продав билеты на один и тот же рейс.

Екатеринбуржец Денис Плясунов "трясет" с авиакомпании "Победа" более 60 тысяч рублей. Перевозчик дважды списал с карты горожанина стоимость билетов в Черногорию.

По словам Плясунова, 22 июня 2017 года он через интернет заказал билеты для себя и своей девушки в Тиват и обратно с пересадкой в Москве. Документы пришли мужчине на почту, но с карты деньги почему-то списаны не были. Турист обратился в банк, где ему пояснили, что оплата не прошла. Тогда екатеринбуржец отменил бронь и приобрел билеты вновь. На этот раз операция прошла успешно. Однако позже, 25 июня, с мужчины почему-то списали деньги еще и за первую покупку, передает "Уралинформбюро".

Горожанин обратился к перевозчику, но там отказались возвращать деньги, заявив, что билеты возврату не подлежат.

"Баланс на карте у меня теперь составляет минус 64 147,65... Сумма долга - это три моих зарплаты! И это все при том, что я лишь не хотел лететь бесплатно, и отменять полет тоже не входило и до сих пор не входит в мои планы! Почему в нашей стране, когда пытаешься поступить по совести - лишь оказываешься в минусе?" - написал Плясунов на сайте Change.org.

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