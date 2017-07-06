Айсберг размером с Эстонию "рождается" в АнтарктидеСегодня в 09:40
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Он будет самым крупным в истории наблюдений.
Европейское космическое агентство (ESA) следит за "рождением" нового гигантского айсберга в Антарктиде. Его площадь составит 6000 квадратных километров, что сравнимо с размерами, например, Эстонии, передает "Уралинформбюро".
На 5 июля 2017 года миссия ESA CryoSat зафиксировала 200-километровую трещину между плавучей ледяной горой и материком. До океана ей осталось "преодолеть" всего 5 километров, сообщается на сайте агентства.
Исследователь Ноэль Гурмелен из Университета Эдинбурга предполагает, что надводная часть айсберга будет иметь высоту около 190 метров, а подводная составит 210 метров. Его объем превысит 1155 кубических километров льда. Это будет самый крупный айсберг, появление которого зафиксировано человечеством.
В связи со столь огромными размерами передвижение обломка ледника должно контролироваться, поскольку он будет представлять опасность для морского судоходства в проливе Дрейка. Более того, огромная льдина в дальнейшем может расколоться еще на несколько частей.
#LarsenC ice shelf is having a Moment ⚡️ follow the story with @ESA_EOhttps://t.co/a5BaNo2SRu pic.twitter.com/KTwlMoT3zc— ESA (@esa) 5 июля 2017 г.
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